توسع جديد في أعمال «كلاود بوكس تكنولوجيز»

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت، أمس، شركة «كلاود بوكس تكنولوجيز»، مزود حلول البنية التحتية لتقنية المعلومات بالمنطقة، عن توسع جديد بأعمالها من خلال إطلاق ممارساتها الأمنية الجديدة وفريق موسّع من مختصي الأمن السيبراني، بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من حلول وخدمات الأمن.

وبموازاة الاهتمام الكبير بالتحول الرقمي لأماكن العمل بعد الجائحة، ازدادت التهديدات والمخاطر ومستويات نقاط الضعف عبر البنى المؤسسية. وتبنّت «كلاود بوكس تكنولوجيز» نهجاً شمولياً في توفير خدماتها للأمن السيبراني، وتؤمن بأنه أحد أهم عناصر تمكين الأعمال للمؤسسات، التي تتعامل مع تقنيات التحول في ظل المستجدات بالمنطقة.

وقال رانجيث كايبادا، المدير التنفيذي لدى «كلاود بوكس تكنولوجيز»: «تبنت الشركة مقاربة من 3 خطوات للتوسع في خدماتها للأمن السيبراني، ضمن قاعدة عملائها النهائيين تشمل الكشف عن نقاط الضعف والمخاطر في النظم والشبكات وتحديدها، حماية الأشخاص والعمليات والتقنيات والاستجابة للأحداث والحوادث، واستعادة البيانات والمعلومات ورصد حوادث الأمن السيبراني حال وقوعها».

وبحسب بيانات «غارتنر»، يعمل المجرمون السيبرانيون عبر منظمات فائقة التعقيد باستخدام أدوات قرصنة جاهزة بتكلفة منخفضة. ويعني تدني مستوى المهارات وميزانيات الأمن السيبراني لدى المؤسسات عدم قدرتها على مواكبة المستجدات ومواجهة تزايد الهجمات السيبرانية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز