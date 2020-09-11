إطلاق شركة «أفكار فنتشرز» الناشئة لتكنولوجيا الطاقة

المصدر: دبي- البيان

تم مؤخراً إطلاق شركة «أفكار فنتشرز»، وهي شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا الطاقة تتخذ من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقراً لها.

وتحشد الشركة فريقاً من أبرز قادة المنطقة في مجالات الطاقة والهندسة والتكنولوجيا المالية والإدارة. ويضمّ الفريق المؤسس 6 أعضاء من ذوي الخبرة العالمية، ممن يتطلعون إلى تمويل الشركات الناشئة والاستثمار في الشركات القائمة والمثبتة في مجال الطاقة والتكنولوجيا.

ويتألف الفريق المؤسس من عدنان غبريس رئيس مجلس الإدارة، ومعن رزوقي، وزياد بن حمد عضوين تنفيذيين، وغسان مرداد ورجاء المزروعي ومازن اللمكي أعضاء غير تنفيذيين.

وقال عدنان غبريس، رئيس مجلس الإدارة: تعمل شركة «أفكار فنتشرز» استناداً إلى 3 ركائز رئيسية، وهي تأسيس الشركات الناشئة وتطويرها، وتسريع توسّع الشركات القائمة، وزيادة عائدات المؤسسات من خلال الحلول المناسبة للغرض.

و«أفكار» ليست شركة تقليدية لخدمات الطاقة أو شركة لتصنيع المنتجات، كما أنها ليست مجرد قوة استثمارية، بل ستسهم في التأسيس لعدد من نماذج الأعمال الفريدة من نوعها التي تجمع بين النهجين.

وتسعى «أفكار» إلى استخدام مقاربات مبتكرة لمعالجة المشاكل القديمة في مجال الطاقة والتكنولوجيا، من أجل تحويل المنطقة من مجرد جهة مستوردة للتكنولوجيا إلى مبتكرة للتكنولوجيا. وقال معن رزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «أفكار»: سنعمل على تشجيع نهج إنشاء الملكية الفكرية الإقليمية المناسبة للغرض.

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