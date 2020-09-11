خدمات نوعية جديدة في برجمان أرجان روتانا

المصدر: (دبي - البيان)

كشف فندق برجمان أرجان روتانا عن خطته للتوسع لاستضافة الزوار خلال المرحلة المقبلة لتخطي أزمة فيروس «كورونا»، وذلك بإضافة خدمات نوعية جديدة لجذب المزيد من الزوار وليواكب دأب دبي على الأخذ بزمام المبادرة في كافة خطواتها التي تخطوها نحو المستقبل، معززاً ثقة السائح في أنه سيجد في دبي المكان الأنسب لقضاء عطلته في أجواء آمنة كانت محل تقدير وإشادة العديد من الجهات الدولية ذات الصلة.

وشهد برجمان أرجان روتانا افتتاح مطعم «كافيه 302» بحضور ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة وغاي هاتشينسون، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا، لينضم إلى «كافيه 302» في فندق المها أرجان من روتانا.

وقال أولريش هوفميستر، المدير العام لفندقي برجمان أرجان من روتانا والجميرة روتانا: يُعد «كافيه 302» مفهوماً جديداً في دبي لينضم إلى العلامات التجارية المبتكرة والمطورة للأطعمة والمشروبات في روتانا، وجميعها تمنح تجربة تناول الطعام في روتانا ميزة حقيقية. وتدير روتانا حالياً أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، مع خطة انتشار واسعة في المستقبل.

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