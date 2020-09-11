«أديا» الأول عربياً والثالث عالمياً ضمن أكبر 10 صناديق سيادية

المصدر: دبي - البيان

حافظ جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»، على صدارته «عربياً» ضمن أكبر 10 صناديق سيادية في العالم وفقاً لمعهد صناديق الثروة السيادية (إس دبليو إف آي).

وبحسب البيانات المحدثة خلال سبتمبر الجاري حافظ جهاز أبوظبي أيضاً على المرتبة الثالثة عالمياً ضمن ترتيب الصناديق السيادية الأكبر في العالم بإجمالي أصول 579.62 مليار دولار (ما يعادل 2.13 تريليون درهم) تشكل 7.4% من إجمالي أصول الصناديق السيادية.

وجاءت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، في المركز الرابع عربياً والعاشر عالمياً بأصول 305.2 مليارات دولار (1.12 تريليون درهم) تمثل 3.9 % من إجمالي أصول الصناديق السيادية العالمية.

وجاء صندوق هيئة الاستثمار الكويتية في المركز الثاني عربياً والرابع عالمياً، بأصول 533.7 مليار دولار، تشكل 6.8% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم. واحتل صندوق الاستثمارات العامة السعودي المركز الثالث عربياً والثامن عالمياً بأصول 390 مليار دولار مقارنة بنحو 360 مليار دولار في أغسطس بزيادة 8.3%.

وعالمياً جاء صندوق التقاعد الحكومي النرويجي في المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم، بأصول 1.108 تريليون دولار وبلغ إجمالي موجودات الصناديق السيادية المصنفة 7.833 تريليونات دولار.

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