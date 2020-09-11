دبي مدينة الفخامة والحداثة

المصدر: دبي- وائل الخطيب

تزخر دبي بمقوماتها الفريدة لتتألق كمدينة واعدة نابضة بالحركة والحياة تحتضن أطول مبنى في العالم فيما يبرز برج العرب، أول فندق 7 نجوم في العالم، بشكل خلاق من شاطئ جميرا وفق تقرير حديث أعده موقع «Pickyourtrail».

وقال التقرير إن دبي، أضحت واحدة من المدن ذات المستوى العالمي وهي التي سميت باعتزاز «مدينة الذهب»، سطرت اسماً راسخاً لنفسها في السنوات القليلة الماضية، فهي مركز اقتصادي عالمي، وبوتقة تنصهر بها مئات الجنسيات من مختلف الأجناس والأعراق والأديان، إضافة إلى مكانتها كوجهة عائلية مثالية، وما تحويه من فخامة وحداثة، كونها وجهة آمنة لقضاء الإجازات، موضحاً أن المدينة تعج بمجموعة كبيرة من التجارب، من رحلات السفاري الصحراوية، إلى الرياضات المائية المليئة بالإثارة، تقدم كل ذلك على طبق فضي.

وسلط التقرير الضوء على منطقة سيتي ووك، التي وصفها بأنها عالم آخر، ومدينة داخل المدينة، في حد ذاتها، مضيفاً أن اللوحات الجدارية على جدران المجمعات المختلفة، تأسر الناظرين، وهي تزخر بمساحات فسيحة في الهواء الطلق، تصطف على جوانبها شوارع ومجمعات على الجانب الآخر، وهذه المجمعات لا تعني بالضرورة ما نجده في مراكز التسوق المعتادة.

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