«الطيران المدني» ملتزمة بعودة آمنة لـ«بوينغ ماكس»

المصدر: (دبي - البيان)

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني التزامها بضمان عودة آمنة لطائرة بوينغ ماكس737 إلى أجواء دولة الإمارات حيث تواصل العمل بشكل مكثف مع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية وبوينغ والناقلات الوطنية الإماراتية للتوصل إلى الحلول المتعلقة بإعادة التشغيل.

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة إنه من المتوقع أن تتوقف عودة بوينغ ماكس للخدمة على مدى سرعة تطبيق الإجراءات التصحيحية التي ستلي اختبارات الطيران التي قامت بها بوينغ مؤخراً كإجراءات تحديث نظام تعزيز خصائص المناورة (MCAS) وتحديث إجراءات تدريب الطيارين، بالإضافة إلى اختبار جاهزية تشغيل الطائرات قبل عودتها للخدمة.

وأوضح أنه تم تشكيل فريق متخصص من الهيئة لمراقبة أنشطة الاعتماد ومدى تطبيق الإجراءات التصحيحية والذي يقوم أيضاً بالتواصل مع وكالة سلامة الطيران الأوروبية للاستفادة من النهج الذي اتبعوه في عودة الطائرة للأجواء بشكل آمن والمتوقع أن يتم بالربع الأخير من العام.

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