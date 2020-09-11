«إيكونومست»: نشاط قوي للأعمال التجارية الجديدة في دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

رصدت «إيكونومست» قوة متزايدة في الطلب الداخلي على الاستهلاك في مختلف قطاعات المشتريات والسلع في دبي خلال أغسطس الماضي.

وأصدرت وحدة «إيكونومست انتيليجانس» التابعة للصحيفة أمس، تقريراً عن أوضاع اقتصاد دبي خلال أغسطس الماضي، وآفاقه المتوقعة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، مؤكدة الزيادة المستمرة في الإنفاق الاستهلاكي بدبي في أغسطس الماضي، وعلى صعيد الأعمال التجارية الجديدة في دبي، رصد التقرير نشاطاً قوياً.

وأوضح التقرير أن كافة المؤشرات والبيانات الأخيرة التي صدرت عن اقتصاد دبي تعزز حقيقة الارتفاع في الطلب الداخلي والإنفاق الاستهلاكي، ومنها الإحصائية الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن أغسطس الماضي، والتي أفادت بارتفاع الإنفاق على المطاعم في دبي خلال الشهر المذكور بنسبة 75%، وعلى الفنادق 29% وفيما يخص قطاع العقارات، أفادت أحدث إحصائية صادرة من منصة «بروبرتي فايندر» للبيانات العقارية بأن أغسطس شهد إتمام ما يزيد على 2.400 صفقة عقارية في دبي بقيمة إجمالية 4.7 مليارات درهم «1.3 مليار دولار»، بارتفاع 11.3% بالمقارنة بأغسطس 2019، وبارتفاع 2.2% مقارنة بيوليو الماضي.

وأكدت المنصة أن هذا الارتفاع يتعارض مع الوضع المعتاد في دبي، وهو أن يشهد أغسطس تراجعاً في عدد الصفقات العقارية وقيمتها الإجمالية، الأمر الذي يشير إلى انتعاش واضح في الطلب على الاستثمار العقاري في دبي.

وأضافت «إيكونومست انتيليجانس» أن «مؤشر مديري المشتريات» في دبي عن أغسطس 2020، والصادر أول من أمس من «آي اتش إس ماركيت» البريطانية للبيانات الاقتصادية، سجل ارتفاعاً عن مستوى الــ 50% وهو الحد الفاصل بين الركود والانتعاش للشهر الثاني على التوالي.

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