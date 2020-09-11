«شويترام» تتعاون لتوفير وجبات للمدارس

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت مؤسسة «شويترام» الخيرية التعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، لإطلاق أكبر حملة استجابة إنسانية للقضاء على الجوع بين أطفال المدارس، ومساعدتهم للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس «كورونا» المستجد.

وقال إل تى باغارانى، رئيس مجلس إدارة شويترامز: «هذا عامنا السادس على التوالي من التعاون مع برنامج الأغذية العالمي لإطلاق مبادرات مختلفة لمساعدة الفئات المحتاجة في كل أنحاء العالم، ومبادرة هذا العام تمنحنا فرصة للوقوف وراء الأطفال، الذين يواجهون مخاطر الجوع وسوء التغذية، هدفنا هو مساعدة الأطفال على الازدهار في الحياة ومواصلة تعليمهم وتنميتهم الشخصية، من خلال تزويدهم بالطعام المغذي، من خلال برامج التغذية المدرسية الناجحة لبرنامج الأغذية العالمي».

وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، يبلغ متوسط التكلفة العالمية لوجبة واحدة مغذية لطفل في المدرسة نحو درهم، ومتوسط تكلفة سنة واحدة من الوجبات المدرسية نحو 200 درهم. وتغطي برامج التغذية المدرسية لبرنامج الأغذية العالمي 61 دولة وفي عام 2019، قدم برنامج الأغذية العالمي وجبات مدرسية إلى 17.3 مليون تلميذ.

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