تأجيل إطلاق معرض "بيوتي وورلد الشرق الأوسط" إلى العام المقبل

المصدر: وام

أعلنت ميسي فرانكفوت الشرق الأوسط الجهة المنظمة لـ "بيوتي وورلد الشرق الأوسط" المعرض التجاري العالمي الأكبر في المنطقة والمتخصص بمنتجات التجميل والعافية اليوم عن تأجيل إطلاق النسخة الخامسة والعشرين من المعرض إلى العام المقبل على أن يقام خلال الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر 2021 بمركز دبي التجاري العالمي.

وأكدت إيلين أوكونيل مديرة العرض أن هذه الخطوة تأتي كاستجابة من الجهة المنظمة لتداعيات جائحة "كوفيد 19" وسعيها إلى المواظبة على تقديم مستويات من التنافسية العالمية لكافة منصاتها، واستنادا إلى مخرجات التواصل مع الجهات العارضة.

وشمل تأجيل الموعد أيضا تاريخ انعقاد فعالية الجوائز المصاحبة للمعرض التي شهدت إقبالاً واسعاً وصل إلى أكثر من 250 مشاركة تتنافس في 15 جائزة عبر 10 فئات حيث تم اختيار 67 مرشحا نهائيا كما سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل قريبا.

وأشادت الجهات العارضة بقرار الجهة المنظمة بتأجيل المعرض للعام المقبل خلال فترة الخريف من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من فرص التجارة والاستثمار الممكنة خلال فترة الأعياد.

وتقدم منصة المعرض مجموعات من أهم منتجات العناية بالشعر والأظافر وتجهيزات الصالون ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والعناية الشخصية والنظافة بالإضافة إلى الآلات وحلول التغليف والمواد الخام ومركبات العطور والعطور الجاهزة وطبيعية وعضوية.

يذكر أن النسخة السابقة للحدث الذي استمر ثلاثة أيام في عام 2019 شهدت نجاحا وإقبالا ملحوظا تلخص في تحقيق أرقام قياسية جديدة حيث جذب 44256 زائرا من أكثر من 150 دولة بزيادة قدرها 20% عن العام السابق في نسخته الرابعة والعشرين ومشاركة 1790 عارضا من 66 دولة على مساحة 62000 متر مربع من مساحة العرض.

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