«اقتصادية أبوظبي» تنظم الجلسة الثانية لـ«صُناع الابتكار»

المصدر: أبوظبي - وام

نظم برنامج «تكامل»، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، الجلسة الثانية ضمن سلسلة جلسات «صُناع الابتكار» والأولى قطاعياً بهدف استعراض أبرز الاختراعات والابتكارات الحديثة في مجال الرعاية الصحية، حيث يعمل البرنامج على دعم وتشجيع المبتكرين الإماراتيين، بما يعزز من مساهماتهم في مسيرة النمو الاقتصادي التي تشهدها الدولة.

واستعرضت الجلسة الثانية التي تم تنظيمها عبر وسائل الاتصال المرئي، عدداً من الاختراعات، من أهمها بعض التطبيقات في مجال طبّ الأسنان الشرعي، والأجهزة المتعلقة بمجالات المسالك البولية، وطبّ الأسنان، والغدد الصماء والسكري، وغيرها من الاختراعات في مجال التجهيزات الطبية والأجهزة العلاجية.

وشارك في الجلسة 57 شخصاً، منهم 7 مبتكرين من أصحاب الابتكارات النوعية في مجال الرعاية الصحية، إضافة إلى مجموعة من الخبراء والمتخصصين في المجال الطبي، وعدد من المستثمرين في قطاع الصحة.. واستهدفت جلسة «صناع الابتكار» دعم أصحاب الاختراعات لتمكينهم من تطبيق ابتكاراتهم في السوق المحلي لدولة الإمارات.

وقال راشد البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «تأتي الجلسة الثانية في إطار جهود الدائرة لدعم المبدعين والمبتكرين في مختلف المجالات عبر برنامج «تكامل»، وركزت على الابتكارات النوعية في القطاع الصحي، باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية والاستراتيجية في إمارة أبوظبي والدولة بشكل عام».

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