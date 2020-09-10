صندوق خليفة يطلق برنامج «التمكين الإلكتروني»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، عن إطلاق برنامج التمكين الإلكتروني (E-Empower) بالتعاون مع شركة أمازون العالمية، بهدف دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال في أبوظبي ضمن برنامج «أبوظبي تلهم» الذي أطلقته حكومة أبوظبي.

ويوفر البرنامج محتوى تعليمياً إلكترونياً تفاعلياً لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والعمل في ظل توسع الاقتصاد الرقمي، كما سيقدم أدوات ورؤى غير تقليدية للشركات الصغيرة والمتوسطة حول كيفية توسيع أعمالها لتمكينها من النفاذ إلى الأسواق والوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من العملاء عبر منصة «Amazon.ae».

وقال محمد الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع: يأتي إطلاق هذا البرنامج الجديد في إطار مساعي صندوق خليفة لتطوير المشاريع لتمكين رواد الأعمال وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم مبادرات نوعية وبرامج ذكية.

وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: في أمازون، يعد دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءاً أساسياً من عملنا وامتداداً لثقافتنا التي تركز على العملاء، وتمتد شراكتنا مع الشركات الصغيرة عبر مختلف الخدمات، بدءاً من بيع المنتجات عبر الإنترنت، وتشغيل شركات التوصيل، ونشر الكتب، وإنشاء التطبيقات، وصولاً لاستخدام خدماتنا السحابية الجديدة، حيث نعتبر نجاح هذه الشركات نجاحاً لنا في أمازون، ولهذا السبب تخطط أمازون في 2020 لاستثمار أكثر من 18 مليار دولار في اللوجستيات والأدوات والخدمات والبرامج والأشخاص لتعزيز نمو مبيعات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

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