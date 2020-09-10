فلاي دبي تستخدم أحدث تقنيات تنظيف المقاعد

المصدر: (دبي - البيان)

بدأت فلاي دبي، استخدام أحدث التقنيات الخاصة لتعقب دورة التنظيف في مقاعد الطائرات والتي تتيح متابعة وتعقب لكل غطاء مقعد للمساعدة في الحفاظ على أعلى معايير النظافة والسلامة على متن الطائرة.

ويعزز أحدث برنامج من RFIDAeroTrack، الذي تطوره شركة (ASD)، من خلال مراقبة تنظيف أغطية مقاعد الطائرة والتي تتعرف بكفاءة على المقاعد وتمكن شركة الطيران من تتبع أغطية المقاعد في كل مرحلة من مراحل دورة التنظيف والعمر الافتراضي عبر الماسحات الضوئية المحمولة RFID والملصقات.

ويتم فحص أغطية المقاعد عند إزالتها من الطائرة ويتم إخراج أي غطاء مقعد وصل إلى الحد الأقصى لعدد دورات التنظيف الخاصة به. يتم مسح الأغطية المتبقية مرة أخرى في وقت إرسالها إلى الغسيل، ويتم تعقبها ووضع علامات عليها في مراحل مختلفة من التنظيف، لتتبع دورات التنظيف الخاصة بها وعمرها.

وقال ميك هيلز، نائب الرئيس الأول للهندسة والصيانة في فلاي دبي: توفر الحلول المساعدة في إدارة تنظيف أغطية المقاعد لدينا باستخدام أحدث التطورات في التكنولوجيا، ونحن نتطلع إلى الفوائد التي ستوفرها هذه الخدمة.

وقال ديف براون، مدير عام شركة ASD: لقد عملت ASD بشكل وثيق وبنجاح مع فلاي دبي لسنوات عدة، ويستمر هذا التحسين الأخير في إظهار قدرة ASD على ابتكار وتنفيذ حلول فاعلة من حيث التكلفة. تُقدِّر ASD هذه الشراكة كثيراً ونتطلع دوماً إلى تعزيز علاقاتنا المستمرة مع فلاي دبي.

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