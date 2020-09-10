تطبيق طيران الإمارات على هواتف «هواوي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت طيران الإمارات عن تعاونها مع هواوي، إحدى كبريات شركات تصنيع الهواتف الذكية في العالم، لترويج تطبيق طيران الإمارات في أوساط مستخدمي هواتف هواوي، وتوفير تجربة أكثر ملاءمة وفائدة للركاب مع تعافي الطلب على السفر في مرحلة ما بعد الوباء.

ودأب عملاء طيران الإمارات، منذ يناير الماضي، على تحميل تطبيق طيران الإمارات (إصدار Android) من AppGallery والاستفادة من مجموعة وظائفه الغنية.

ويوسع التعاون الجديد بين الطرفين المنصة المشتركة لتشمل تكامل البطاقة الذكية، ما يوفر خيار حجز سريع لمستخدمي تطبيق طيران الإمارات في جمهورية الصين الشعبية ودولة الإمارات، بالإضافة إلى إمكانية الوصول بسهولة إلى معلومات السفر والطيران. كما سيتم إنشاء خلفيات وأيقونات وخطوط بطابع طيران الإمارات لعشاق السفر لتنزيل خطط سفرهم وإلهامها ولتعزيز خصوصية تجربة الهاتف المحمول.

ورحّب متحدث باسم طيران الإمارات بالتعاون مع هواوي من أجل توفير أفضل تجربة ممكنة للعملاء، ليس على متن الطائرة وعلى الأرض فقط، ولكن أيضاً عبر الإنترنت. وقال: «نظراً للمكانة القوية التي تتمتع بها هواوي في البر الصيني وفي الإمارات، فإننا سعداء بالتعاون معها في الترويج لتطبيقنا.

ومن المؤكد أن أدوات المشاركة المتوفرة على متجر هواوي Huawei AppGallery سوف تساعدنا على إنشاء روابط وتجارب أوثق مع مزيد من العملاء، خصوصاً في الصين، التي تعد سوقاً مهمة لنا. وتهدف المرحلة التالية من تعاوننا، التي ستنطلق قريباً، إلى إفادة الركاب في كل خطوة من رحلاتهم، بدءاً من التخطيط للسفر وحتى الوصول إلى وجهاتهم النهائية».

وسوف تشهد المراحل اللاحقة من التعاون المشترك قيام طيران الإمارات وهواوي بالتخطيط لتوسيع الميزات المتاحة لعملاء الناقلة من خلال دمج تطبيق طيران الإمارات مع منصة Huawei Wallet.

وتتيح الميزات الجديدة لأعضاء سكاي واردز تخزين تفاصيل العضوية ونقاط المكافأة، بالإضافة إلى بطاقات الصعود إلى الطائرة والقسائم في محفظة هواوي. كما سيتاح لعملاء طيران الإمارات المؤهلين قريباً دخول أي من صالاتها في جميع أنحاء العالم بمجرد النقر على جهاز هواوي عند الباب.

ومن المنتظر أن يمتد التعاون في المستقبل القريب ليشمل خيارات الدفع وتجارب المكافأة، ما يتيح سهولة استبدال أميال سكاي واردز وإمكانية كسب نقاط هواوي. كما يمكن للمستخدمين كسب نقاط المكافآت من البنوك المعتمدة في دولة الإمارات، واستخدامها في شراء تذاكر طيران الإمارات أو هواتف هواوي وملحقاتها.

وسوف تتيح المنصة المشتركة عمليات استبدال الأميال والنقاط لدى شركات تأجير السيارات ومزودي خدمات الاتصالات، وكذلك شركاء سيارات الأجرة في المطار لتحقيق مزيد من الفوائد لعملاء طيران الإمارات ومستخدمي هواوي.

وقال لو جينج مدير الشراكات والتنمية البيئية في الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة هواوي: «الابتكار جزء من تكويننا، وقد وجدنا في طيران الإمارات شريكاً يواصل العمل ويسعى إلى البقاء في الصدارة دائماً

. ومع تغيّر سلوكيات وأنماط الاستهلاك، أصبح الناس يعتمدون أكثر من أي وقت مضى على هواتفهم الذكية لاتخاذ القرارات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالسفر. وسوف يمهد هذا التعاون الطريق أمامنا لاستكشاف حلول مستقبلية وتحفيز الإلهام لدى العملاء وجعل سفرهم أكثر راحة وفائدة».

وشهد تطبيق طيران الإمارات حتى الآن أكثر من نصف مليون عملية تحميل من AppGallery. ويوفر التطبيق وصولاً سهلاً إلى مجموعة من الخدمات والوظائف، مثل البحث عن الرحلات الجوية وحجز تذاكر الطيران وعمل إجراءات السفر واختيار المقعد والوجبات، بالإضافة إلى معلومات تسجيل الدخول ومعلومات حساب سكاي واردز.

وتشمل أحدث الوظائف المبتكرة لتطبيق طيران الإمارات أيضاً إمكانية إنشاء قائمة تشغيل ومزامنتها على نظام الترفيه الجوي ice في الطائرة، وتطبيق Airport Wayfinder للحصول على الاتجاهات في مركز طيران الإمارات بمطار دبي الدولي.

الناقلة تعيد موسكو إلى شبكتها 11 سبتمبر

أعلنت طيران الإمارات، أنها سوف تستأنف خدمات الركاب إلى مطار موسكو دوموديدوفو، برحلتين في الأسبوع، اعتباراً من 11 سبتمبر الجاري. وبذلك سيرتفع عدد المحطات التي تغطيها طيران الإمارات في أوروبا، إلى 26 مدينة ، لتتيح لعملائها عبر العالم، مزيداً من خيارات السفر إلى أوروبا، وتوفر لعملائها في روسيا الاتحادية مجدداً، فرص السفر بأمان وسلامة عبر دبي، وسيرتفع عدد محطات شبكتها العالمية إلى 85 مدينة. دبي- البيان

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