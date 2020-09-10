«سلطة مدينة دبي الملاحية» تدعو إلى الالتزام بإرشادات السلامة البحرية

المصدر: دبي - البيان

دعت «سلطة مدينة دبي الملاحية» مستخدمي الوسائل البحرية والدراجات المائية إلى ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة البحرية، وذلك سعياً منها للحفاظ على سلامة مرتادي مياه إمارة دبي، مشدّدةً على أهمية الامتثال لأفضل الممارسات المتّبعة لضمان الإبحار الآمن، مع الحفاظ على مسافة آمنة لا تقل عن 300 متر من جميع المنشآت ومواقع البناء والشواطئ والمرافق المتواجدة في مياه إمارة دبي وعلى طول شواطئها.

وتندرج الخطوة في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بمستوى الوعي العام حول السبل الضامنة لتعزيز السلامة البحرية وتحقيق أعلى مستويات الملاحة الآمنة، ترسيخاً لريادة دبي كوجهة بحرية آمنة ورائدة للترفيه البحري.

سرعة آمنة

وتنوه السلطة البحرية بضرورة تجنب السلوكيات المتهورة والتحديات الخطيرة، مجدّدةً الدعوة لسائقي الوسائل البحرية ومحبي الرياضات المائية لمراعاة سلامتهم وسلامة الآخرين عبر اتباع الإرشادات الوقائية والالتزام بحدود السرعة الآمنة وارتداء سترات النجاة واستخدام عوّامات السلامة مع مراعاة الوسائل البحرية الأخرى عند الإبحار، فضلاً عن تجنب دخول المناطق المحظورة وربط الوسائل البحرية بالعوامات الملاحية.

نظافة البيئة

وجدّدت السلطة البحرية الدعوة إلى المحافظة على نظافة البيئة البحرية، من خلال التأكد من عدم إلقاء القمامة أو الزيوت في الماء، مع الحد من الضوضاء وتشجيع الوسائل البحرية على مراقبة الأحوال الجوية قبل الإبحار والاحتفاظ بأرقام الطوارئ.

دعائم

وأكدت سلطة مدينة دبي الملاحية مساعيها المتواصلة لإرساء دعائم متينة للسلامة البحرية باعتبارها أولوية قصوى ودعامة أساسية لتعزيز المقوّمات التنافسية للقطاع البحري الذي يُضاهي الأفضل عالمياً، واضعةً على عاتقها مسؤولية تعزيز الوعي العام حول الممارسات المُثلى التي تحقق التكامل بين جوانب الملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية والاستدامة البيئية، تماشياً مع جهودها الرامية إلى تنظيم وتطوير وتعزيز مكونات التجمع البحري المحلي، وصولاً إلى قطاع آمن ومتجدّد يدعم مسار النمو المستدام والتنويع الاقتصادي ويعزز ريادة دبي على خارطة الترفيه البحري في العالم.

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