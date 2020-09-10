«كورونا» ترفع الطلب على طيران رجال الأعمال والخاص

المصدر: دبي - البيان

أكد علي أحمد النقبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «ميبا»، أن تداعيات جائحة كورونا ستزيد الحاجة إلى ترسيخ التباعد الاجتماعي عند السفر الجوي، الأمر الذي سيسهم في زيادة الطلب على الرحلات الجوية الخاصة ونمو في قطاع طيران رجال الأعمال.

وأشار إلى وجود العديد من الفرص المستقبلية لتطوير قطاع طيران رجال الأعمال على الصعيد العالمي عموماً، ومنطقة الشرق الأوسط خصوصاً، ودعا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أنواع الطائرات التي ستقوم الشركات بالاستثمار فيها، حيث من المرجح أن تغدو مباني المطارات الأصغر حجماً إلى جانب عدد أقل لطاقم الطائرة، الحل الأمثل للتعامل مع الجائحة.

وأوضح أن العام الجاري كان عاماً صعباً لطيران رجال الأعمال بشكل عام، حيث واجهت العديد من الشركات تحديات كبيرة.

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