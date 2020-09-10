«أبوظبي للاستثمارات السياحية» تطور مرافق فنادقها في مصر

المصدر: أبوظبي – البيان

تعتزم شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية «ADTIC» المملوكة بنسبة 84.3% لصندوق أبوظبي للتنمية القيام بأعمال تطوير وتحديث مرافق فنادقها في مصر، وذلك بهدف دعم قطاع السياحة والضيافة والارتقاء بالخدمات السياحية التي تعد رافداً مهماً للاقتصاد المصري.

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للاستثمارات السياحة، إن عملية إعادة تأهيل وتطوير الفنادق السياحية تأتي لدعم النشاط السياحي في مصر لتمكينه من مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية وتعزيز النمو المستدام في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي جراء تفشي وباء «كوفيد 19».

وأشار إلى أن قطاع السياحة والضيافة المصري يتميز بتنوعه وقدرته على دفع الاقتصاد الكلي للبلاد، ودعم التنمية المستدامة بشكل كبير، لا سيما وأنه يشكل حوالي 13% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، مما يجعله واحداً من أكبر مصادر التوظيف في البلاد.

وتضم الشركة في مصر ثلاثة فنادق من فئة الأربع والخمس نجوم، وتقع في القاهرة والغردقة وشرم الشيخ، كما تمتلك 99.3% من أسهم شركة مصر العربية للفنادق التي تمتلك منتجعاً من فئة خمس نجوم في مدينة الأقصر.

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