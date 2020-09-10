«دبي المالي العالمي» يوسّع إطار تنظيم الشركات «المحددة»

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز دبي المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن توسيع نطاق الإطار التنظيمي الجديد لنظام الشركات «المحددة»، بهدف استقطاب أعمال وشركات جديدة لتأسيس أنشطتها وفق هياكل تنسجم مع أفضل الممارسات العالمية.

وكان المركز المالي قد أعلن عن دخول الإطار التنظيمي الجديد لنظام الشركات «المحددة» حيز التنفيذ في عام 2019، ليوفر بذلك من خلاله خيارات تعزز الكفاءة المالية للشركات التي تسعى للاستفادة من هياكل الأعمال الصادرة عن المركز، والتي تتوافق بدورها مع أفضل الأطر القانونية والتنظيمية على مستوى المنطقة.

ويتيح المركز المالي الفرصة للاستفادة من توسعة الإطار التنظيمي لمختلف الشركات بدءاً من الشركات العائلية إلى شركات التكنولوجيا المالية، والجهات الحكومية والشركات المالية التنظيمية. وتستخدم الهياكل التنظيمية للشركات في هيكلة التمويلات مثل تمويل قطاع الطيران والتمويلات الجماعية وإدارة الأصول والاحتفاظ بها.

وقال سلمان جيفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «نجح مركز دبي المالي العالمي منذ إدخال الإطار التنظيمي الجديد للشركات المحددة حيز التنفيذ خلال الربع الأخير من العام الماضي، بضم أكثر من 200 شركة، ونسعى من خلال توسيع نطاق هذا الإطار إلى استقطاب المزيد من الشركات لإدارة هيكلية أعمالها من حيث التكلفة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية.

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