افتتاح«وان بالم» نخلة جميرا في 2021

المصدر: دبي- البيان

تستعد دبي لاستقبال 2021، بافتتاح برج «وان بالم»، الذي تمتلكه أمنيات العقارية في نخلة جميرا، إذ تواصل فرق العمل، ليل نهار، لإنجاز البرج في شهر ديسمبر. وذاع صيت البرج في الأسواق الدولية في عامي 2017 و2019، لتضمنه أغلى شقة بنتهاوس، وثاني أغلى شقة بنتهاوس بيعت في دبي، بكسر حاجز 102 ملايين في 2017، وحاجز 74 مليون درهم في 2019، ولا يزال الرقمان مسجلين باسمه.

وتتجاوز نسبة إنجاز البرج في الوقت الراهن، أكثر من 91%، وتقوم أمنيات في الوقت الحالي، بوضع اللمسات النهائية على أعمال الديكور والتشطيبات النهائية. وستقوم أمنيات بافتتاح أربع صالات عرض لجولات حصرية بالموقع.

سيدار البرج عند افتتاحه في شهر ديسمبر المقبل، من قبل شركة «دورشستر كوليكشن»، علامة السكن الفاخر وقطاع الضيافة، التي تدخل لأول مرة إلى دبي ومنطقة الشرق الأوسط، عبر برج «وان بالم»، لينضم المشروع إلى محفظة الشركة التي تديرها، والتي تضم فنادق عالمية مرموقة في إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وقال مهدي أمجد مؤسس أمنيات العقارية ورئيسها التنفيذي: «لم تتوقف عجلة الحياة في المشروع، في خضم المواجهة العالمية مع جائحة كوفيد 19، ففي الوقت الذي أصيب فيه العالم بالوباء، كنا نعمل بشكل وثيق مع المقاولين، لضمان إجراءات الوقاية والحفاظ على السلامة، بما أتاح لنا مواصلة البناء، من أجل تحقيق وعدنا بتوفير مساحات سكنية لا مثيل لها على شاطئ البحر. نحن نركز على استكمال هذا المشروع العظيم بنهاية 2020».

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