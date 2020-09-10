المصدر: دبي- البيان

أعلنت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، بالتعاون مع مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، المملوك بالكامل لسلطة واحة دبي للسيليكون اختتام المرحلة الثانية من «برنامج تطوير مهارات الشباب المواطن»، مع جاهزية المشاركين الـخمسة من أصحاب المشاريع الناشئة من الإمارات لإطلاق مشاريعهم، وذلك بعد حصولهم على الدعم والتوجيه والإرشاد، لتعزيز نمو مشاريعهم التجارية.

وتم مع نهاية المرحلة الثانية من البرنامج اختيار لطيفة بن حيدر، مؤسسة «بيتكي»، وهي منصة عقارية ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، للحصول على دعم ومزايا إضافية من البرنامج، تشمل مكتباً مرناً مجاناً لمدة عام في مركز «ديتك»، وجلسة توجيهية لمدة ساعة مع «ديتك فينشرز» الذراع الاستثمارية لـ«ديتك»، ودخول مجانيّ إلى غرف الاجتماعات لمدة 10 ساعات، وفرصة عرض مشروعها في معرض «جيتكس 2020»، بالإضافة إلى المشاركة والتحدث في إحدى فعاليات «دبي للمشاريع الناشئة» خلال هذا العام.

وحصل المشاركون الأربعة الآخرون في البرنامج على الدعم لتعزيز نمو مشاريعهم التجارية، والذي شمل فرصة العمل من مركز «ديتك» مجاناً لستة أشهر، وجلسة توجيهية مع «ديتك فينشرز»، ودخول مجانيّ إلى غرف الاجتماعات، بالإضافة إلى المشاركة في الدورة التدريبية حول ريادة الأعمال في ديسمبر المقبل.

وشملت قائمة المشاركين الأربعة في المرحلة الثانية من البرنامج سلطان الحوسني وفهد الزرعوني مؤسسي «تيوتور مي»، وهي منصة تربط المعلمين من أصحاب المؤهلات العالية بالطلاب، وحسن كياني، مؤسس منصة «اديتفيد» لإنشاء مقاطع الفيديو المدعومة من العامل البشري والذكاء الاصطناعي، والعنود مبارك، مؤسسة مشروع «كو ديفيلوب» للخدمات الاستشارية، بالإضافة إلى روضة العوضي، مؤسسة المتجر الإلكتروني «مزراي» للأحذية.

وقامت «دبي للمشاريع الناشئة»، بالتعاون مع مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، خلال المرحلة الأولى باختيار 30 من أصحاب المشاريع الناشئة ورواد الأعمال من الشباب المواطنين للمشاركة في أكاديمية التدريب والتوجيه والإرشاد، ضمن برنامجهما المشترك الهادف إلى تطوير مهارات الشباب الإماراتيين، الذي بدأ في يونيو الماضي واستمر على مدى 4 أسابيع .

وستسهم هذه الشركات الناشئة الـ 30، التي شاركت بالبرنامج، لدى إطلاق وتوسعة مشاريعها بخلق نحو 150 وظيفة إضافية في القطاع الخاص بحلول 2021. وستنظم «دبي للمشاريع الناشئة» خلال ديسمبر المقبل دورة تدريبية جديدة.

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