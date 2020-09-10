مصادرة 1.779 مليون منتج مقلد برأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

صادرت اقتصادية رأس الخيمة 1779477 منتجاً مُقلَّداً لبضائع ترجع لثلاث علامات تجارية كبرى على مستوى العالم منذ بداية العام الجاري، والتي تنوعت بين لوازم منزلية وأخرى شخصية، مثل المنظفات والمعقمات، وحقائب كبيرة، وحقائب يدوية، وساعات يدوية، ونظارات، وأقلام ومحافظ النقود.

وأوضح يوسف البلوشي، مدير قسم الحماية التجارية بالدائرة، تصدرت المنظفات البضائع المصادرة التي بلغت 1.77 مليون منتج، حيث تم تنفيذ عملية الضبط بالتعاون بين اقتصادية رأس الخيمة وشرطة رأس الخيمة لمستودعات بالإمارة في مارس، وتم العثور على عبوات منظفات فارغة وأخرى معبأة وملصقات وصناديق تعبئة وتخزين تحمل شعارات علامات تجارية مختلفة، داخل أحد المصانع بمنطقة أذن جنوب الإمارة.

وأضاف: تلتها عملية مصادرة معقمات يدوية نفذها قسم الحماية التجارية، حيث تم ضبط 2058 منتجاً من المعقمات اليدوية في أحد المحلات التجارية، كما تضمنت المصادرات لوازم شخصية للأفراد، بلغت 347 منتجاً من مختلف المنشآت الجارية.

وأوضح أن المتلاعبين بالمنتجات استغلوا فترة انتشار جائحة كورونا المستجد، والإقبال الكبير لأفراد المجتمع على شراء المعقمات لإنتاج مواد مغشوشة. وشدد على أن القسم حريص على استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة ومتابعة سير عمل المحلات وضبط كل منتج غير مطابق لمقاييس الصحة والسلامة.

واستقبل قسم الحماية التجارية 30 شكوى إضافية متعلقة بعلامات تجارية منذ بداية العام، ويتم التعامل معها حالياً.

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