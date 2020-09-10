بيع وحدات المرحلة الثالثة لـ«إيلان» السكني

المصدر: (دبي - البيان)

حققت شركة «ماجد الفطيم» نجاحاً جديداً في ختام المرحلة الثالثة من عمليات بيع الوحدات السكنية في حي «إيلان» السكني، الذي يقع ضمن مجمع «تلال الغاف»، أحد أبرز المشاريع السكنية في دبي. وتم بيع 322 وحدة سكنية خلال 48 ساعة من إطلاقها، بعد النجاح الكبير المحقق خلال المرحلتين الأولى والثانية، اللتين شهدتا بيع جميع الوحدات السكنية خلال سبعة أيام فقط.

ومع استمرار الأعمال الإنشائية للبنية التحتية للمشروع، الذي يُتوقع أن يتم تسليمه في ديسمبر 2022، نجح مجمّع «تلال الغاف» في التحول إلى إحدى أكثر الوجهات المرغوبة في دبي، بعد أن تم بيع أكثر من 900 وحدة سكنية حتى الآن. ويأتي هذا الاهتمام الكبير في المشروع انعكاساً لاستراتيجية شركة «ماجد الفطيم»، التي تحرص على رصد احتياجات المشترين والمستثمرين والاستجابة لها، وتقديم وجهات جذابة.

وقال هوازن اسبر، الرئيس التنفيذي لمشاريع الوجهات المتكاملة في «ماجد الفطيم»: «يؤكد نجاح المرحلة الثالثة بحي «إيلان» على ثقة المشترين بالسوق العقارية في دبي واستدامتها الاقتصادية بشكل عام.

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