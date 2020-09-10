القرية العالمية تكرّم شركاء الموسم 24 وتستعد للاحتفال باليوبيل الفضي

المصدر: دبي- البيان

كرّمت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، شركاءها من الهيئات الحكومية والمؤسسات التجارية، التي تألّقت بتقديم خدماتها وعروضها خلال الموسم الرابع والعشرين الماضي، أمام الملايين من الضيوف. وقدّمت الوجهة دروعاً تذكارية مميزة للفائزين عن مختلف الفئات، تتويجاً لجميع الجهود المبذولة في إنجاح الموسم، الذي حقق نسبة 9.1 من 10 على مؤشر سعادة الضيوف.

ويسهم أكثر من 10,000 شريك، يمثلون أكثر من 90 جنسية، في نجاح مواسم القرية العالمية، عبر تقديم تجارب ثقافية وترفيهية استثنائية للملايين من الضيوف. يجدر الذكر أن الوجهة في طور الاستعداد حالياً، لانطلاق فعاليات موسمها الخامس والعشرين، في 25 أكتوبر المقبل، وسط تطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية، للحفاظ على أكبر قدر من الراحة والسلامة لضيوفها، ما أهّلها لاستلام ختم «دبي الضمانة».

وقال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: تلعب الجهود الحثيثة التي يقدمها شركاؤنا في كل موسم، دوراً فاعلاً في تقديم تجارب استثنائية ومميزة لضيوفنا من جميع أركان العالم. يعتبر الالتزام والتفاني في تقديم ذكريات لا تنسى للضيوف، أحد أهم القيم التي نعمل بها مع شركائنا، إضافةً إلى توفير عنصر المفاجأة في تقديم كل ما هو فريد ومميز من حول العالم.

وكرّمت القرية العالمية جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية الرئيسة والشركاء الرسميين. كما كرمت شركاءها من المؤسسات التجارية المختلفة. وحصل جناح الهند على جائزة أفضل جناح. وفاز جناح المغرب بجائزة أفضل حرف يدوية. وفاز جناح إيران بجائزة أفضل واجهة جناح، بينما فاز جناح تركيا بجائزة «أفضل عرض ثقافي».

استعدادات

وتستعد القرية العالمية حالياً للانطلاق بالموسم الخامس والعشرين وذكرى اليوبيل الفضي للوجهة، ابتداءً من 25 أكتوبر، حيث تحتفي مع ضيوفها بمفاهيم جديدة، وأفكار مبتكرة وذكريات استثنائية تجمع ثقافات العالم عبر 27 جناحاً.

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