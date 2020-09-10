2 مليار درهم لناطحة سحاب «وان بالم» في نخلة جميرا

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

تجاوزت قيمة الاستثمارات التي ضختها مجموعة أمنيات العقارية في ناطحة سحاب «وان بالم» في نخلة جميرا، أكثر من ملياري درهم، طبقاً لتصريحات رئيسها، مهدي أمجد، والذي أوضح لـ ( البيان الاقتصادي)، أن ثقة «أمنيات» في سوق عقارات دبي، وفي اقتصادها، كافية لحملها على ذلك الاستثمار الضخم، واستكمال إنجاز أيقونة معمارية جديدة، تضاف إلى الأيقونات التي طورتها المجموعة في الإمارة.

وذاع صيت ناطحة سحاب «وان بالم» في الأسواق الدولية، بعد صفقتي بيع لأغلى شقق البنتهاوس الفاخرة في العالم. الأولى بـ 102 مليون درهم، والثانية بـ 74 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز