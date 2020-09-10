منصة أمريكية: دبي ضمن أكثر الوجهات شعبية في العالم

المصدر: دبي- وائل الخطيب

حققت دبي تقدماً فائقاً خلال عقود، وأصبحت من أكثر الوجهات شعبية في العالم، حيث يتقاطر المسافرون من العالم لزيارتها، للتمتع برؤية هندستها المعمارية الآسرة، وأفضل مراكز التسوق في العالم والشواطئ، والمتاحف، والاستمتاع بالحياة الليلية الرائعة والمباني الشاهقة، والأبراج العالية، وفق تقرير حديث نشرته «AZBigMedia».

وأوضحت المنصة الإعلامية الأمريكية التي تتخذ من أريزونا مقراً لها، إن دبي تبهر العالم بمشاريع جديدة كل عام، بحيث بات من الصعب للغاية في ظل وجود العديد من الخيارات، تحديد أفضل الأماكن للزيارة، كاشفة عن وجود الكثير من الخيارات للمتزوجين حديثاً أو المسافرين أو للرحلات العائلية، وما على المرء سوى اختيار الأماكن المحددة، ويعتمد ذلك على مجموعة السفر الخاصة به أو شريك حياته حسبما قال التقرير، الذي اختار أروع وأجمل الأماكن لزيارتها في دبي سواء بصحبة الأصدقاء أو العائلة.

ودعت المنصة قراءها لزيارة دبي قائلة: إن زيارة المدينة واجبة عاجلاً أم آجلاً والتخطيط المسبق للرحلة، ووضعت قائمة بأماكن رائعة يجب زيارتها عام 2020 تتضمن سفاري دبي، حيث يمكن قضاء نصف يوم هناك أو ليلة لتجربة ساحرة على الرمال الباردة في صحراء السفاري، موضحة أنه يمكن للزائر استكشاف ركوب الجمال وعروض الصقور وتجربة عشاء الشواء ونار المخيم، فضلاً عن زيارة حديقة الحيوانات المائية، ودبي أكواريوم ودبي مول وغيرها.

وأضافت أن دبي تعج بالعديد من مناطق الجذب السياحي، وتحتاج لأكثر من يومين لاستكشاف أبرز معالمها، وإذا كانت مدة الرحلة قصيرة فإنه يجب التركيز على أفضل الأماكن وأكثرها روعة أولاً، لذلك عندما تخطط لرحلتك إلى دبي، تأكد من اختيار أفضل باقة جولة في دبي.

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