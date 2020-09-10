899.9 مليوناً لعقدين من «أدنوك»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت أدنوك البرية، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس، ترسية عقدين للأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لتحديث خطي أنابيب رئيسين لنقل النفط الخام وكذلك منشآت تخزين النفط الخام في محطة جبل الظنة في أبوظبي. وفازت هندسة أنابيب البترول الصينية المحدودة - أبوظبي وتارجت للإنشاءات الهندسية بعقود قيمتها 899.9 مليون درهم (245 مليون دولار).

وسيتم إعادة توجيه نحو 50% من القيمة الإجمالية للعقدين إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة ما يؤكد التزام الشركة بتعزيز المحتوى المحلي أثناء تنفيذ الاستثمارات المسؤولة لتحقيق استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي والمساهمة في الوقت ذاته في دعم جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز