«تبريد» تخطط لإصدار سندات

المصدر: (دبي – البيان)

ذكرت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) في إشعار للبورصة، أمس، أنها تخطط لإصدار محتمل لسندات أو صكوك بما يصل إلى مليار دولار لمدة 30 عاماً.وتابعت أن الطرح سيكون لمستثمرين مؤهلين وليس اكتتاباً عاماً في الإمارات ولن تدرج السندات في أي سوق مالية إماراتية.

وفي أبريل اشترت تبريد حصة 80% من أنشطة إعمار العقارية للتبريد الخاصة بمنطقة وسط مدينة دبي مقابل 2.48 مليار درهم (675.23 مليون دولار) واحتفظت إعمار بحصة 20%. وقالت تبريد أمس إنها أغلقت قرضاً مشتركاً مدته 5 أعوام بقيمة 692 مليون دولار سبق أن موله بنك اتش.اس.بي.سي في مارس لتمويل الاستحواذ على الحصة.

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