مليارا درهم لرهن عقاري في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

تجاوزت التصرفات العقارية في دبي أمس 2.2 مليار درهم وتم تسجيل 123 مبايعة بقيمة 174.93 مليون درهم، منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 52.41 مليون درهم و105 مبايعات للشقق والفلل بـ 122.52 مليون درهم.

وسجلت قيمة الرهونات 2.03 مليار درهم منها 25 رهن أراض بـ 2.01 مليار درهم و27 رهن فلل وشقق بقيمة 22.89 مليون درهم أهمها بمنطقة سيح الدحل بـ 2 مليار درهم وأخرى في نايف بـ 85 مليون درهم.

وبحسب دائرة الأراضي والأملاك في دبي جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 12 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

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