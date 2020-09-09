دراسة أمريكية: الإمارات موطن الشركة الناشئة العربية المليارية الوحيدة

المصدر: دبي- سيد صالح

أفادت دراسة حديثة أجرتها شركة «سي بي انسايتس» الأمريكية لتحليل البيانات الاقتصادية بأن الإمارات هي موطن الشركة الناشئة الوحيدة التي تبلغ قيمتها السوقية مليار دولار، وهي مجموعة «إيميرجنغ ماركتس بروبرتي» التي يقع مقرها الرئيسي في دبي.

وتتخصص المجموعة في إدارة المنصات الرقمية المتخصصة في بيانات العقارات وتصنيفها، وتدير من دبي أكبر مواقع تصنيف العقارات في الإمارات، المغرب، باكستان وبنجلاديش. وتمتلك المجموعة منصات بيانات عقارية ذات شعبية جارفة في مختلف دول العالم، ومن أشهرها

«بيوت» و«دوبيزل» في الإمارات، مجموعة «أو إل إكس» في هولندا، «مبوبة» في المغرب، «بي بروبرتي.كوم» في بنجلاديش، «كايدي» في تايلاند، «سيكتور لابز» في رومانيا، و«لامودي» في الفلبين.

كما تمتلك «إيميرجنغ ماركتس بروبرتي» ايضاً كيانات اقتصادية متعددة الأنشطة، ومنها مجموعة «كيه سي كيه» الأمريكية للاستثمار في التقنيات الطبية وشركة «إكسور سيدز» الهولندية للاستثمار في تقنية المعلومات.

وأفادت الدراسة أيضتً بأن العدد الإجمالي للشركات الناشئة المليارية على مستوى العالم يبلغ 490 شركة، منها 8 شركات فقط توجد في منطقة الشرق الأوسط، ومن ضمنها «إيميرجنغ ماركتس بروبرتي».

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