صندوق خليفة يطلق برنامج «التمكين الإلكتروني»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، عن إطلاق برنامج التمكين الإلكتروني (E-Empower) بالتعاون مع شركة أمازون العالمية، بهدف دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال في أبوظبي ضمن برنامج «أبوظبي تلهم» الذي أطلقته حكومة أبوظبي.

ويوفر البرنامج محتوى تعليمياً إلكترونياً تفاعلياً لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والعمل في ظل توسع الاقتصاد الرقمي، كما سيقدم أدوات ورؤى غير تقليدية للشركات الصغيرة والمتوسطة حول كيفية توسيع أعمالها لتمكينها من النفاذ إلى الأسواق والوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من العملاء عبر منصة «Amazon.ae».

وكجزء من التزامها المستمر بتمكين ريادة الأعمال التجارية الصغيرة، ستقدم أمازون أكثر من 50 ساعة من المحتوى التعليمي لآلاف الشركات التي تشكل مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، بالإضافة إلى 4 أشهر من دعم البائعين ورواد الأعمال كجزء من برنامج التمكين الإلكتروني لتمكينهم من توسيع قدراتهم عبر الإنترنت وتحفيز نمو مشاريعهم، كما يشمل البرنامج جلسات تدريبية مجانية عبر الإنترنت ونصائح الخبراء يتضمن إرشادات تفصيلية حول إطلاق وتنمية الأعمال التجارية على Amazon.ae.

ويأتي إعلان هذه الشراكة ضمن برنامج «أبوظبي تلهم» الذي تم إطلاقه لتعزيز الاستجابات المبتكرة للتحديات الحالية، وتشجيع الأفكار والحلول المرنة من الحكومة والمجتمع، ودعم المبتكرين في تقديم أفكارهم العملية التي سيكون لها تأثير إيجابي على المجتمع في الحاضر والمستقبل.

وقال محمد الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع: يأتي إطلاق هذا البرنامج الجديد في إطار مساعي صندوق خليفة لتطوير المشاريع لتمكين رواد الأعمال وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم مبادرات نوعية وبرامج ذكية تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري لهذه الشريحة من المشاريع.

وأكد أن هذا البرنامج يعزز من توجه الصندوق لتجاوز دوره التقليدي الذي كان يقوم على أساس التمويل وتوفير الدعم المباشر، إلى خلق بيئة أعمال متطورة تعتمد على التطور التقني الذي أصبح أكثر تأثيراً على أداء الشركات والأسواق العالمية، وذلك من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع قادة الصناعة العالميين مثل أمازون. وستحقق الشراكة بين صندوق خليفة وأمازون فوائد كبيرة لرواد الأعمال الإماراتيين، حيث يمكن للشركات التي أكملت برنامج E-Empower أن تحصل على مزايا حصرية من أمازون، مثل بدء تسريع نمو أعمالهم على Amazon.ae من خلال المنهج المصمم والتوصيات المخصصة لهم، لافتاً إلى أن أعضاء البرنامج سيتمتعون بمزايا شركاء البيع في أمازون، حيث ستتوفر لهم أدوات الإدراج السهلة ومعالجة الدفع والميزات الترويجية لمساعدتهم على الوصول إلى العملاء بشكل أسهل.

وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: في أمازون، يعد دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءاً أساسياً من عملنا وامتداداً لثقافتنا التي تركز على العملاء، وتمتد شراكتنا مع الشركات الصغيرة عبر مختلف الخدمات، بدءاً من بيع المنتجات عبر الإنترنت، وتشغيل شركات التوصيل، ونشر الكتب، وإنشاء التطبيقات، وصولاً لاستخدام خدماتنا السحابية الجديدة، حيث نعتبر نجاح هذه الشركات نجاحاً لنا في أمازون، ولهذا السبب تخطط أمازون في 2020 لاستثمار أكثر من 18 مليار دولار في اللوجستيات والأدوات والخدمات والبرامج والأشخاص لتعزيز نمو مبيعات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

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