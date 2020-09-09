ندوة لمجلس دو للتوازن بين الجنسين تبحث تحديات المساواة بمكان العمل

المصدر: دبي - البيان

اختتم مجلس دو للتوازن بين الجنسين، التابع لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أولى ندواته الداخلية التي ينظمها عبر الإنترنت لمناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتحقيق أعلى مستويات المشاركة والاندماج في بيئة العمل.

وشملت أجندة الجلسة، التي عُقدت تحت شعار «تحدي النماذج النمطية بين الجنسين من خلال العمل في قطاعات قائمة على التنوع»، مشاركة 4 متحدثات كضيفات شرف، تلتها جلسة مخصصة لطرح الأسئلة والأجوبة تبادل فيها المشاركات تجاربهن الخاصة، وقدمن أفكاراً ورؤى جديدة حول تعزيز مفهوم المساواة بين الجنسين.

وسلّطت شمسة صالح، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، والتي كانت المتحدثة الأولى في الندوة، الضوء على الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات فيما يتعلق بتحقيق أهداف التوازن بين الجنسين، إضافة إلى المبادرات التي تم اعتمادها لتعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين، وزيادة الوعي حول النماذج النمطية السائدة عبر قطاعات الأعمال على المستوى الاتحادي.

وتطرقت بعد ذلك ساماتا جيفتي بوكاري، القنصل العام لغانا، إلى العوائق التي تحول دون تحقيق المرأة النجاحات المأمولة في مجال الشؤون الدبلوماسية إلى جانب التأثير الكبير الذي يمكن أن تحدثه المرأة العاملة في السلك الدبلوماسي.

وشاركت المهندسة هبة شبروق، خبيرة تسويق المنتجات وزميلة برنامج TechWomen، بعض الأفكار حول كيفية مساهمة الموظفين والموظفات في النمو الاقتصادي سواء على المستوى المؤسسي أو الوطني، إضافة إلى كيفية التخلص من النماذج النمطية السائدة للجنسين بما يساهم في توفير فرصة اكتساب مهارات ومواهب جديدة تعزز المسارات المهنية للمرأة.

وألقت مريم البلوشي، المدير البيئي في الهيئة العامة للطيران المدني كلمة حول الأسباب التي دفعتها لاختيار المتابعة في مسيرة مهنية في أحد القطاعات التي عُرفت تقليدياً باستقطاب الموظفين من الذكور دون الإناث، كما سلطت البلوشي الضوء على التطور والتحسن المستمر الذي شهده مفهوم التوازن بين الجنسين عبر هذا القطاع.

وشهدت الندوة الرقمية تفاعلاً كبيراً من جانب موظفي دو مع الأفكار ووجهات النظر التي قدمتها الضيفات، حيث اكتسب الموظفون رؤى جديدة ستسهم في دفع أجندة التوزان بين الجنسين في شركة دو.

وقالت حنان أحمد، رئيس الشؤون التنظيمية والحوكمة بالإنابة في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ورئيس مجلس دو للتوازن بين الجنسين: «نفخر بالجهود والمبادرات المستمرة التي نطلقها لتعزيز مبدأ التوازن بين الجنسين والتي أثمرت نتائج وإنجازات لافتة تشكل ركيزة أساسية لرؤيتنا وطموحاتنا بأن نكون قدوة يحتذى بها في مجال دعم وتعزيز مفهوم التنوع في مكان العمل.

ويكمن هدفنا من خلال هذه الجهود في إلهام الشركات في جميع أنحاء الدولة للمباشرة في اتخاذ خطوات استباقية مماثلة تساهم في تحقيق المزيد من الازدهار والتقدم في مجتمعاتنا المحلية. وتشكل الندوة أحدث خطواتنا نحو تحقيق هذه الرؤية، حيث أجمع المشاركون في الندوة على أهمية تغيير الصور النمطية وتوفير فرص متساوية.

ونحن ملتزمون بمواصلة العمل على تعزيز مبادئنا المؤسسية الداخلية التي تركز على زيادة مستوى المشاركة والتمثيل المتساوي لكلا الجنسين، بما يضمن لنا إحراز المزيد من التقدم على صعيد تعزيز المساواة بين الجنسين في بيئة العمل».

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