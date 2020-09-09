تسليم أغلى شقة في العالم بدبي في ديسمبر

المصدر: د ب ا

أعلنت شركة أمنيات في الإمارات عزمها الانتهاء من تشييد مبنى سكني في دبي يضم واحدة من أغلى الشقق السكنية في العالم، في شهر ديسمبر المقبل.

وقالت الشركة المنفذة للمشروع إن المبنى يقام في جزيرة النخلة بدبي، ويضم شقة سكنية بيعت عام 2017 بمبلغ 102 مليون درهم.

وأوضحت في بيان أن الشقة بيعت على المخطط الهندسي لمبنى (ون بالم) عام 2017 لمشتر خليجي، وهي وحدة سكنية (بنتهاوس) وتعد من الأغلى عالميا، ومن المقرر تسليمها للمشتري بمجرد الانتهاء من تشييد المبنى.

وتولت اثنتان من أعرق بيوت التصميم في العالم مهمة تصميم المبنى، وهما (اليسين اللندني)، و(سوبر بوتيتو اليابانية للتصميمات).

وأقيم المبنى على مساحة تقدر بمليون قدم مربع، ويبلغ ارتفاعه 105 أمتار، ويضم 94 شقة تطل على بحر الخليج.

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