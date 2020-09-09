«هيتاشي إيه بي بي باور» تبتكر محطات طاقة متنقلة لمواجهة الكوارث

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز»، ومقرها الإقليمي دبي حل المحطات الفرعية المتنقلة، التي تقلل- إلى حد كبير- من الزمن المستغرق لاستعادة الطاقة في حالة وقوع أحداث معطلة كبرى مثل الكوارث الطبيعية.

ويمكن تركيب المحطة الفرعية المتنقلة متعددة الفولتية، والتي تعتبر الأولى عالمياً، وقدرتها 400 كيلو فولت، بشكل سريع لإعادة الطاقة، وذلك في غضون 7 أيام فقط، مقارنة بمدة زمنية تبلغ في المتوسط 18 شهراً، التي تلزم لبناء محطة فرعية تقليدية جديدة. والمحطة مجهزة بمفاتيح كهربائية وحلول حماية وتحكم هجينة عالية الفولتية، وتأتي بتصميم مدمج مع جاهزيتها لتوصيل التيار الكهربائي بسرعة.

ويسهم هذا الحل في تحقيق رؤية «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» المتمثلة في ضمان الوصول إلى طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة ومستدامة.

وقال د. مصطفى الجزيري، المدير التنفيذي لشركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان: «أياً كان المكان الذي نوجد به حول العالم، فإن الوصول إلى مصدر للطاقة منخفض التكلفة وموثوق ومستدام يعد عاملاً أساسياً للمجتمعات البشرية وازدهارها. إن انقطاع إمدادات الطاقة يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة.

ولهذا السبب نحن نسعى بشكل متواصل لابتكار تقنيات، مثل هذا الحل لمواجهة الكوارث للمحطات، من أجل تمكين العملاء من توفير مصادر طاقة مستقرة وتنافسية والمساعدة في خفض انبعاثات الكربون».

وتم تصميم مفهوم المحطة الفرعية المتنقلة لدى «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز»، بهدف ضمان استقرار الشبكات وجودة الطاقة على الأمد الطويل للمناطق، التي تكون معرّضة على وجه التحديد لأحداث غير متوقعة وكوارث طبيعية، كالعواصف والفيضانات والزلازل.

تقوم «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» بتصميم وبناء الحل النموذجي، إلى جانب توفير الصيانة الوقائية المتواصلة، لضمان جاهزيته على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ليحل محل محطة فرعية قائمة في إطار زمني سريع.

يتميز الحل النموذجي لدى «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» المصمم لسوق المحطات الفرعية المتنقلة، بقابليته العالية للتهيئة، بما يتناسب مع الاحتياجات المحددة للعميل، ما يعني أنه يمكن أن يحل محل مديات ومعايير فولتية مختلفة للشبكة.

ويمكن تركيب وحدة المحطة الفرعية المتنقلة المجرّبة في المصنع ونقلها في غضون ساعات، ما يجعلها الحل المثالي للمرافق وقطاعات الصناعة، التي تحتاج إلى توفير توصيلات شبكة وإمدادات طاقة مؤقتة على وجه السرعة.

يذكر أن هذه الوحدات لا تتطلب تنفيذ أعمال مدنية، كما أنها تقلّل من عدد الأنشطة في الموقع ومستويات التعرّض للمخاطر، وتتميز بجاهزيتها للتوصيل وتأتي بتركيبات كاملة، تم تصميمها للامتثال لرمز الشبكة وسهولة التنقل. وتمثل حلول صديقة للبيئة بفضل محدودية المساحة، التي تشغلها وسهولة نقلها من المستودع إلى الموقع بواسطة مقطورات تشكل جزءاً من منظومة المحطات الفرعية المتنقلة النموذجية.

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