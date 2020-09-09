بنوك دبي تضخ 33.8 مليار درهم قروضاً في شرايين اقتصاد الإمارة خلال 6 أشهر

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

كشف مصرف الإمارات المركزي اليوم عن أن بنوك إمارة دبي ضخت 33.8 مليار درهم في شرايين اقتصاد الإمارة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

ووفقا لإحصاءات المؤشرات المصرفية لشهر يونيو الصادرة عن المصرف اليوم وفقا للإمارة فقد بلغ رصيد الإقراض المصرفي لبنوك دبي بنهاية يونيو الماضي 899.7 مليار درهم مقابل 865.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة مقدارها 33.8 مليار درهم مليار درهم وبنسبة 3.9 %، وتستحوذ بنوك دبي على نسبة 50.2% من إجمالي الائتمان بنهاية شهر يونيو البالغ تريليون و791 مليار درهم.

واستحوذ القطاع الخاص بدبي على النسبة الأكبر من قروض الأشهر الستة الأولي من العام الجاري حيث بلغ نصيبه 9.7 مليار درهم من الزيادة ليرتفع إجمالي رصيد الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في دبي من 517.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2019 إلى 527.2 مليار درهم بنهاية يونيو وبنسبة نمو 1.8% ، كما ارتفع إجمالي القروض التي ضختها بنوك دبي في قطاع الأعمال والصناعة ليصل رصيدها إلي 391.8 مليار درهم بنهاية يونيو مقابل 378.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر بزيادة مقدارها 13.6 مليار درهم وبنسبة نمو 3.6% ، بينما تراجعت القروض الشخصية إلى 135.4 مليار درهم بنهاية يونيو مقابل 139.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر ، كما تراجع الإقراض للأجانب غير المقيمين إلى 71.5 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقابل 81.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2019.

وأكدت الإحصاءات ارتفاع إجمالي قروض بنوك أبوظبي بنهاية شهر يونيو إلى 729.6 مليار درهم مقابل 708.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر بزيادة مقدارها 21.3 مليار درهم وبنسبة نمو 3% بينما ارتفع إجمالي إقراض بنوك الإمارات الشمالية من 160.1 مليار درهم إلى 161.7 مليار درهم بنهاية يونيو بزيادة مقدارها 1.6 مليار درهم.

وكشفت إحصاءات المصرف المركزي أمس عن زيادة كبيرة في أصول بنوك دبي لتصل بنهاية يونيو إلي ترليون و533.7 مليار درهم مقابل تريليون و456.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر بزيادة مقدارها 77.1 مليار درهم وبنسبة نمو 5.3% ، وتمثل أصول بنوك دبي نسبة 48.1% من إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات البالغ 3 تريليونات و190.2 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي ، بينما تمثل أصول بنوك أبوظبي البالغة تريليون و139.3 مليار درهم نحو 43.7% ، وبنوك الإمارات الشمالية البالغة 262.7 مليار درهم 8.2%، كما رفعت بنوك دبي رؤوس أموالها واحتياطاتها بنهاية يونيو لتصل إلي 190.4 مليار درهم مقابل 188.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر بزيادة مقدارها 2.1 مليار درهم.

وأكدت الإحصاءات أن معدل كفاءة رأس المال والذي يعبر عن الملاءة المالية للبنوك بلغ نسبة 18.1% لبنوك دبي و16.9% لبنوك أبوظبي و18.1% لبنوك الإمارات الشمالية بنهاية يونيو الماضي ، بينما ارتفعت المخصصات العامة لبنوك دبي لتصل إلي 18.8 مليار درهم مقابل 16.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة مقدارها 2.7 مليار درهم، وكشفت الإحصاءات عن أن ودائع بنوك دبي ارتفعت بنهاية يونيو إلى 893.5 مليار درهم مقابل 870.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر بزيادة مقدارها 23.2 مليار درهم وبنسبة نمو 2.7%.

كما أشارت إحصاءات المصرف المركزي إلى ارتفاع إجمالي استثمارات بنوك إمارة بنهاية شهر يونيو إلى 169 مليار درهم مقابل 155.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر، بزيادة مقدارها 13.5 مليار درهم وبنسبة نمو 8.7%.

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