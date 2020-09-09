"فيدكون أبوظبي" يؤجل فعالياته حتى الربع الأخير من 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

تقرر تأجيل مؤتمر فيدكون أبوظبي، إلى الفترة بين 8-11 ديسمبر 2021، بعد أن كان من المقرر تنظيمه في بين 16-19 ديسمبر 2020، وذلك في ظل الظروف الراهنة التي تفرضها جائحة (كوفيد19).

ويولي مؤتمر فيدكون ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أهمية قصوى لصحة وسلامة كافة الزوار والجهات الراعية والمتحدثين والمشاركين وفريق العمل.

ويتعاون مؤتمر فيدكون أبوظبي خلال الأشهر القليلة المقبلة بشكل وثيق مع الهيئات المحلية ومسؤولي القطاع الصحي في أبوظبي من أجل تكثيف وبذل كل الجهود الممكنة لتنظيم فعالية متكاملة وأكثر أماناً خلال عام 2021.

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