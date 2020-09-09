اقتصادية رأس الخيمة تصادر 1,779,477 بضائع مقلدة لعلامات تجارية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

صادرت اقتصادية رأس الخيمة 1,779,477 منتج مُقلَّد لبضائع ترجع لثلاثة علامات تجارية كبرى على مستوى العالم منذ بداية العام الجاري، والتي تنوعت بين لوازم منزلية وأخرى شخصية، مثل المنظفات والمعقمات، وحقائب كبيرة، وحقائب يدوية، وساعات يدوية، ونظارات، وأقلام ومحافظ النقود. وتصدرتها بضائع المنظفات التي بلغت 1,777,072 منتج، حيث تم تنفيذ عملية الضبط بالتعاون بين اقتصادية رأس الخيمة وشرطة رأس الخيمة لمستودعات بالإمارة في شهر مارس الماضي، وتم العثور على عبوات منظفات فارغة وأخرى معبأة وملصقات وصناديق تعبئة وتخزين تحمل شعارات علامات تجارية مختلفة، داخل أحد المصانع بمنطقة أذن جنوب الإمارة.

تلتها عملية مصادرة معقمات يدوية نفذها قسم الحماية التجارية حيث تم ضبط 2058 منتجًا من المعقمات اليدوية في أحد المحلات التجارية. كما تضمنت المصادرات لوازم شخصية للأفراد، بلغت 347 منتجاً من مختلف المنشآت الجارية.

وأوضح يوسف البلوشي مدير قسم الحماية التجارية بالدائرة، استغل المتلاعبين بالمنتجات فترة انتشار جائحة كورونا المستجد، وإقبال وحرص أفراد المجتمع الكبير على شراء المعقمات بصورة مستمرة، لإنتاج عدد كبير من المواد المغشوشة. والقسم حريص على استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة وتتبع سير عمل المحلات وضبط كل منتج غير مطابق لمقاييس الصحة والسلامة.

ويرى البلوشي أن عدد كبير من المستهلكين لا يتحرون عن المنتج والتأكد من الفروقات بين المنتج الأصلي والمقلد، لذا يوصي بالاستفادة من الورش التي تنظمها الدائرة للتمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة، إلى جانب العديد من الرسائل التوعوية على منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، لرفع مستوى الوعي لدى المستهلك وتجنب وقوعه ضحية المنتجات المقلدة.

ويجدر بالذكر بأن قسم الحماية التجارية استقبل 30 شكوى إضافية متعلقة بعلامات تجارية في الفترة المنصرمة ويتم التعامل معها حاليا.

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