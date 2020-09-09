2.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.2 مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 123 مبايعة بقيمة 174.93 مليون درهم منها 18 مبايعة لأراض بقيمة 52.41 مليون درهم و105 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 122.52 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 12 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة نايف.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم وتلتها منطقة الثنية الرابعة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 15 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 5 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة المركاض وأخيرا مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.03 مليار درهم منها 25 رهن أراض بقيمة 2.01 مليار درهم و27 رهن فلل وشقق بقيمة 22.89 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة سيح الدحل بقيمة ملياري درهم وأخرى في منطقة نايف بقيمة 85 مليون درهم .

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 39.72 مليون درهم كان أهمها بمنطقة سيح شعيب 4 بقيمة 23 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 11 مليون درهم.

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