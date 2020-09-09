100 % نسبة توافر شبكات المقاسم للهاتف الثابت والمتحرك بالإمارات خلال 2019

المصدر: وام

أظهر تقرير جودة الخدمات لشبكات الهاتف المتحرك والثابت في دولة الإمارات، الصادر اليوم عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات توافر شبكات المقاسم للمرخص لهما "اتصالات ودو" في قطاع الاتصالات بنسبة 100% خلال العام 2019K وهي نسبة تعتبر عالية مقارنة بالنسبة المحددة لهما والبالغة 99.9%.

ويستند إعداد مثل هذه التقارير على المعلومات التي يتم تسليمها من قبل الشركات المرخص لها "اتصالات و دو" كل 3 أشهر لهيئة تنظيم الاتصالات.

ويتم قياس هذه المؤشرات بمعدل المتوسط شهريا والتي تشمل أكبر عدد ممكن من التمثيل الاحصائي لحالة الشبكة .

وتشمل مؤشرات الأداء لجودة الخدمات .. خدمات الصوت عبر شبكة الهاتف الثابت من حيث توافر الشبكة في المقاسم ونسبة فاعلية الشبكة وذلك بالإضافة إلى خدمات الصوت عبر شبكة الهاتف المتحرك من حيث أيضا توافر الشبكات للمقاسمة والراديو ونسبة نجاح إتمام المكالمات وانقطاعها ونجاح إنشاء المكالمات .

وتفصيلا فقد بلغت نسبة توافر شبكات الراديو لشركة اتصالات 100% خلال العام 2019 .. فيما وصلت بالنسبة لشركة "دو" 99.4% وفقا للتقرير ذاته .

ووصلت نسبة نجاح تمام المكالمات الهاتفية للمتحرك من خلال شبكة الجيل الثاني والثالث بواقع 99.7% و100 % على التوالي لشركة اتصالات و98.5% و99.9% لشركة "دو ".

وعلى مستوى نجاح إنشاء المكالمات على شبكتي الجيل الثاني والثالث 99.8% و100% بالنسبة لشركة اتصالات و99% و 99.9% لشركة "دو".

وأظهر التقرير تحسنا واضحا في خدمات الصوت عبر الهاتف الثابت خلال العام 2019 في حين سجلت خدمات الصوت للهاتف المتحرك ارتفاعا واضحا في جميع المعايير خلال الربع الأول والثاني والثالث من العام الماضي.

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