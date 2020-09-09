افتتاح 3 مشاريع لسياحة المغامرات بقمة جبل جيس أكتوبر المقبل

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

كشف راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، لـ «البيان» عن افتتاح ثلاثة مشاريع ومنتجات سياحية جديدة لعشاق المغامرة على قمة جبل جيس خلال شهر أكتوبر المقبل، والتي من شأنها أن تلعب دوراً محورياً في زيادة أعداد زوار الإمارة، لافتاً إلى أن شهر أغسطس حقق أعلى معدل قياسي في الزوار للإمارة باستقبال أكثر من 107 آلاف زائر.

وأكد فيليبس، أن الهيئة تركز على قمة جبل جيس بافتتاح المشاريع الجديدة مع انطلاق الموسم السياحي الشتوي، ويضم المنتج السياحي الأول افتتاح أعلى مطعم في دولة الإمارات على ارتفاع 1650 متراً عن سطح البحر، والمشروع الثاني مخيم استكشاف الحياة البرية والعيش في البراري وسط المواقع الجبلية الطبيعية على ارتفاع 600 متر عن سطح البحر.

ويقدم المشروع الثالث «اي سكوتر» الإلكتروني تجربة استثنائية لجميع المراحل العمرية للاستمتاع بالطريق الجبلي من خلال قوة الدفع الذي يوفرها الاسكوتر للصعود إلى أعلى نقطة بالقمة الجبلية الأعلى في دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم خلال الحفل الذي استضافه فندق والدورف استوريا، أول من أمس، للإعلان عن الفائزين بجائزة حملة العروض الصيفية الخاصة بالعطلات القصيرة، والتي استمرت من 7 يونيو حتى 31 أغسطس، بحضور راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.

والدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، وممثل مجموعة قرقاش، ومديري الفنادق والمنتجعات السياحية بالإمارة. وفائز بالجائزة الكبرى للحملة أحد النزلاء من الجنسية الآسيوية، كما حصل منتجع وسبا دبل تري هيلتون جزيرة المرجان على المركز الأول كأعلى وجهة حجوزات بأكثر من 50 ألف ليلة فندقية خلال الحملة.

وأكد نادر حليم مدير منتجع وسبا دبل تري هيلتون جزيرة المرجان، الفائز بجائزة المركز الأول كأعلى وجهة فندقية لليالي الفندقية خلال حملة العروض الصيفية الخاصة بالعطلات القصيرة، بأكثر من 50 ألف ليلة فندقية خلال الحملة، أن ثقة النزلاء من السوق المحلي والعالمي في القطاع الفندقي برأس الخيمة، دفع العلامات الفندقية إلى مواصلة المنافسة للاستحواذ على أكبر شريحة.

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