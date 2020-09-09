غرف الإمارات تناقش مستجدات العمل خلال الفترة المقبلة

المصدر: دبي - البيان

انعقد الاجتماع المشترك الثاني بين الأمانة العامة لاتحاد الغرف ومديري غرف التجارة الأعضاء في مكتب اتحاد الغرف بدبي، لاستعراض آليات تعامل القطاع الخاص، ومناقشة البنود التي تتعلق بالعمل خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض الاجتماع متابعة سير الحزم المالية والاقتصادية التي أطلقتها الحكومة لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع الأوضاع الراهنة. وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه مختلف القطاعات ومبادرات الغرف لمواجهة الجائحة والتنسيق القائم مع الجهات المعنية بالدولة لمعالجتها والمساهمة في عودة الأنشطة إلى سابق عهدها وتعافيها بأسرع وقت.

فرص التصدير

وناقش الاجتماع برنامج استكشاف فرص التصدير في مركز التجارة العالمي‏ لعرضه على المواقع الإلكترونية الخاصة بغرف الإمارات وذلك لإتاحة الفرصة أمام الأعضاء والشركات بالدولة، لاستكشاف فرص التصدير والبحث عن الأسواق ‏عبر خريطة إمكانات التصدير المعززة بالذكاء الاصطناعي ‏لعمل تحليلات اقتصادية ‏واستقاء معلومات عن المنتجات والأسواق غير المطروقة.

توصيات

وتقدم الاجتماع بعددٍ من المقترحات والأفكار تمهيداً لرفعها إلى الجهات المعنية بهدف دعم القطاع الخاص في مواجهة التحديات الراهنة خصوصاً المتعلقة بنظام حماية الأجور، والرسوم الاتحادية على الرخص التجارية، إلى جانب مناشدة الجهات التمويلية بإعادة فتح برامج الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وثمن حميد بن سالم الأمين العام لاتحاد الغرف الدعم الكبير والمتواصل من الحكومة للقطاع الخاص، مؤكداً اهتمام الأمانة العامة للاتحاد بتعزيز التواصل مع غرف التجارة الأعضاء باعتبارها أهم آليات تفعيل خطط اتحاد الغرف بالدولة وأداة تواصل فاعلة مع قطاع الأعمال .

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