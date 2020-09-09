ابتكارات مميزة بملتقى «التقنيات الاحترازية» لسيدات أعمال عجمان

المصدر: عجمان - البيان

نظم مجلس سيدات أعمال عجمان التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، ملتقى افتراضياً تحت عنوان «التقنيات الاحترازية المبتكرة» وبشعار «مبدعون ساهموا في تحقيق الإجراءات الاحترازية»، بهدف تسليط الضوء على أبرز الابتكارات الحديثة التي واكبت الإجراءات الاحترازية في الدولة.

حضر الملتقى الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيس المجلس، وعضوات مجلس الإدارة. وأشارت د. آمنة خليفة إلى أهمية الملتقى لدوره في تحفيز رائدات الأعمال لتبني الأفكار الإبداعية المواكبة لمتطلبات مختلف القطاعات. وأدارت الملتقى إيمان عبيد السوم عضو مجلس الإدارة.

3 نماذج

وتضمن الملتقى 3 نماذج لتقنيات مبتكرة بأيدٍ إماراتية، حيث قدمتا المهندستان شيخة حمد المنصوري وصفاء سالم التميمي، عرضاً لتقنية «Touchless Bottom» المعنية بتقليل تلامس أزرار المصاعد للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار الفيروس، كما تعرّف الحضور على الخطة المستقبلية للمهندستين، وتطوير استخدام التقنية على أجهزة مختلفة منها الصراف الآلي على سبيل المثال.

وقدم النقيب عبدالله النعيمي من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بعجمان، نبذة حول مشروع جهاز التباعد الاجتماعي، الذي يعتمد على المجسات الحسية لضمان التباعد بين المتعاملين في أماكن تقديم الخدمة بهدف الحفاظ على الصحة العامة، وأشاد النقيب عبدالله النعيمي بالبيئة المحفّزة والمقومات التي توفرها ة الإمارات لأبنائها في مجال الإبداع والابتكار في الخدمات والمنتجات.

وقدم محمد سعيد الكعبي، نبذة حول مشروعه الابتكاري «حقيبة وممر التعقيم» كإحدى الطرق الفعّالة المبتكرة للوقاية من فيروس كوفيدـ 19، موضحاً أن دوره كمتطوع فاعل في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عزز من جهوده لتنفيذ المنتج والاستفادة منه أمام المساجد، لاسيما في ظل التكلفة المتدنية للمنتج واعتماده على الطاقة الشمسية.

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