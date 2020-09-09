392 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 392 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 146 مبايعة بقيمة 201.43 مليون درهم، منها 19 مبايعة للأراضي بقيمة 47.84 مليون درهم و127 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 153.59 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة سيح شعيب 4. وتصدرت ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات 170.3 مليون درهم منها 24 رهن أراض بقيمة 129.36 مليون درهم و79 رهن فلل وشقق بقيمة 40.94 مليون درهم أهمها بمنطقة الرفاعة بقيمة 47 مليون درهم ورهن بمنطقة أم سقيم الثانية بقيمة 23 مليوناً. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 21.21 مليون درهم أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الخامسة بقيمة 6 ملايين، وأخرى بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 5 ملايين.

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