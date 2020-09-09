«فاليو سترات»: تعافٍ مستدام لسوق دبي العقاري

المصدر: دبي - سيد صالح

رصدت شركة «فاليو سترات» المتخصصة في الاستشارات العقارية تعافياً تدريجياً ومستداماً في أداء سوق العقارات بدبي، وذلك من واقع البيانات المُدرَجَة في تقرير حديث أصدرته.

وأكد التقرير أن صفقات بيع العقارات في دبي واصلت نموها في أغسطس الماضي بدعم صفقات بيع البيوت الجاهزة والتي استأثرت بنصيب الأسد من إجمالي صفقات العقارات خلال الشهر حيث بلغت نسبة صفقاتها ما يقرب من ثلثي الصفقات الإجمالية، فيما كان الثلث الباقي من نصيب صفقات بيع العقارات التي لم يبدأ إنشاؤها بعد «على الخريطة».

وأفاد التقرير بأن صفقات بيع البيوت الجاهزة في دبي سجلت في أغسطس الماضي نمواً 18.7% مقارنة بيوليو الماضي، ما يعني أنها بدأت بمسار تحقيق نمو على شكل حرف «V»، الذي يشير إلى تعافٍ سريع ومستدام بعد تباطؤ، كما سجلت هذه النوعية من الصفقات نمواً 46.2% مقارنة بأغسطس 2019.

وأوضح التقرير أن المناطق التي شهدت أكبر كثافة في صفقات بيع البيوت الجاهزة خلال الشهر الماضي هي «تاون سكوير»، و«مرسى دبي»، و«جميرا فيليدج»، و«مدينة دبي العالمية».

ورصد التقرير انخفاض أسعار العقارات في دبي خلال أغسطس الماضي بنسبة 1.6%، ما يعني أن نسبة الانخفاض تراجعت 0.3% بالمقارنة بالفترة من أبريل وحتى يونيو الماضي، وهي الفترة التي شهدت إغلاق غالبية مظاهر النشاط الاقتصادي وتقييد الحركة في دبي في إطار جهود احتواء «كوفيد 19».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز