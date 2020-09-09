تحقيق في انتحال صفة «شعاع كابيتال»

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع جمهور المستثمرين بقيام إحدى الجهات بانتحال صفة «شعاع كابيتال» المدرجة في سوق دبي المالي.

وقالت في إيضاح أمس إن عملية الانتحال تتم من خلال تزوير بعض المستندات باستخدام شعارات خاصة ببعض الجهات الحكومية مشيرة إلى أن أسماء الأشخاص المتورطين في ذلك سيتم تحديدها في ضوء التحقيقات التي ستجريها النيابة العامة.

ودعت الهيئة المستثمرين إلى ضرورة التحقق من مدى حصول الجهات التي يتم التعامل معها على ترخيص من قبل الهيئة من عدمه وذلك قبل التعامل معها بشأن أيٍ من الأنشطة الخاضعة لتنظيم وإشراف ورقابة الهيئة. وأضافت أن تلك التحذيرات تأتي انطلاقاً من دورها الرقابي بما يكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين.

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