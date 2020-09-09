دبي أكثر الوجهات أماناً لاستضافة الفعاليات

المصدر: دبي-وائل الخطيب

تعتبر دبي أكثر الوجهات أمانًا لاستضافة المعارض والمؤتمرات الدولية في الأشهر المقبلة في حين ستلعب المعارض التجارية دورًا مهمًا في «إعادة الانتعاش لما بعد»كوفيد -19«وفقًا لتقرير حديث.

وقال التقرير الذي أصدره مؤخراً موقع» Breaking Travel News«، إن دبي توجت بلقب الوجهة الرائدة في العالم للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) من خلال عملية تصويت في حفل توزيع»جوائز السفر العالمية«عام 2019 موضحاً أن قطاعي السياحة والضيافة في الإمارة يستفيدان من انتعاش سريع مدفوع بخارطة طريق متعددة المراحل تنفذها دائرة السياحة والتسويق التجاري.

وأوضح أن اللاعبين البارزين في الصناعة شهدوا زيادة في الاهتمام من أنحاء العالم منذ إعادة فتح المدينة أمام السياح الدوليين في 7 يوليو الماضي فيما نقل عن هلال سعيد المري مدير عام دبي للسياحة قوله،»منذ ذلك الحين، تشجعنا كثيرًا باستجابة السوق في المرحلة الثانية الحالية من استراتيجية التعافي والتي تم تفعيلها جنبًا إلى جنب مع الاستئناف التدريجي للقطاعات الاقتصادية، فضلاً عن إعادة التشغيل المتدرجة والمؤقتة للسفر عبر العالم «.

ومن بين الأحداث الأولى التي ستقام في عالم ما بعد Covid-19، المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي من Bench Events الذي يعقد نهاية هذا الشهر. وكشفت دراسة حديثة للسوق شملت أكثر من 4000 متخصص من 130 دولة تأثير فيروس كورونا على صناعة المعارض العالمية عن أن 77 %من المشاركين رأوا دبي وألمانيا (41 % من المشاركين)، باعتبارهما أكثر الوجهات أمانًا لحضور المعارض بعد الجائحة.

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