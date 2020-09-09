«نون محلي» تدعم حاملي رخصة «تاجر» من المواطنين

المصدر: دبي - البيان

تتعاون اقتصادية دبي مع «نون»، منصة التسوق لدعم أصحاب المشاريع الناشئة من الشباب المواطنين حاملي «رخصة تاجر» المعنية بترخيص المشاريع المدارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، لعرض منتجاتهم على «نون محلي» التابعة لنون لتسهيل الوصول لأكبر عدد من العملاء.

ويأتي إطلاق «نون محلي» في إطار حرص الطرفين على تعزيز التجارة الإلكترونية وتوفير بيئة مثالية لنمو المشاريع المبتكرة والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها دبي في قطاع التجارة الإلكترونية الذي يشهد نمواً ملحوظاً كوجهة رائدة للمشاريع الرقمية الناشئة.

و«محلي» هو برنامج أطلقه موقع وتطبيق «نون» لدعم أصحاب المشاريع الناشئة الإماراتيين لبدء أعمالهم وتحقيق أحلامهم، حيث يهدف إلى تطوير وصقل مهاراتهم وتنمية أعمالهم عبر التجارة الإلكترونية. ويضمن البرنامج الدعم الكامل للشباب المواطنين من خلال توفير خدمات تحليل المبيعات وإنشاء المحتوى وتنفيذ الحملات التسويقية الخاصة بمشاريعهم.

وقال عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي: من خلال رخصة «تاجر» والتعاون مع «نون» نركز على دعم الشباب المواطنين وتوفير بيئة جاذبة لأصحاب الأفكار المبدعة منهم لتحويلها إلى مشاريع مستقبلية ناجحة تساهم في نمو اقتصادنا الوطني، وتحفيزهم على التوسع في مجال الأعمال من خلال مشاريع مبتكرة ناجحة.

وضع مثالي

وقال منصور الغرير من نون: برنامج نون محلّي هو طريقتنا في تقديم دعم إضافي للشركات المحلّية ومساعدتها على البناء الاقتصادي والوصول لشريحة جماهير كبيرة. ونظراً لكون نون منصة التسوق الرائدة محلياً فإنها في وضع مثالي لتوجيه الشركات لتحقيق النجاح الاقتصادي الإلكتروني، ما يوفر وصولاً فورياً إلى قاعدة عملائنا الضخمة .

إضافة إلى القدرة على استخدام أدوات مثل بوابة الدفع الآمنة في نون والخدمات اللوجستية والتنفيذ. وسيكون برنامج نون محلّي برنامجاً عملياً مع دورات مصممة لمساعدة المشاريع الناشئة ونشكر اقتصادية دبي على التعاون المستمر معنا والآتي أفضل بإذن الله.

ارتفاع الرخص

أظهر تقرير لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي ارتفاع رخص «تاجر»، المعنية بترخيص المشاريع المدارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، والصادرة خلال أغسطس بنسبة 235% حيث تم إصدار 637 رخصة تاجر مقارنةً بـ190 رخصة صادرة خلال أغسطس 2019. وأصدرت اقتصادية دبي 7798 رخصة «تاجر» منذ إطلاق المبادرة. واستحوذت الإناث على النسبة الأعلى حيث شكلن نحو 58 % من الرخص (4529)، فيما شكل الذكور 42 % (3269).

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