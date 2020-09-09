13 شرطاً لإعادة خدمات صف السيارات بأبوظبي

المصدر: ( أبوظبي – رامي سميح)

وجهت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي جميع المنشآت الفندقية في الإمارة بإعادة تشغيل خدمات صف السيارات لديها، ابتداء من أول أمس، شرط الالتزام بــ 13 توجيهاً وإجراء احترازياً فيما يتعلق بالتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا «كوفيد 19».

وأوضحت الهيئة في تعميم حصل «البيان» عليه، أن الإجراء الأول وجود كاميرا حرارية لدى المنشأة أو ميزان الحرارة بالأشعة تحت الحمراء المحمولة يتم توفيره في الردهة المتزايدة من الزوار مع ضمان خضوع كل شخص للفحص الحراري الإلزامي، وثانياً إجراء فحص «كوفيد 19» لكل موظفي خدمات صف السيارات قبل إعادة التشغيل على أن يتم فحص الموظفين كل أسبوعين، وثالثاً يجب على جميع موظفي خدمات صف السيارات استئناف العمل بعد تلقي نتائج سلبية، ورابعاً يجب مراعاة التباعد الجسدي مسافة 2 متر.

وأوضحت الدائرة أن التوجه الخامس يتمثل في أن يحتوي كل موقع خدمة صف السيارات على مناديل التعقيم للقيام بتعقيم عجلة القيادة وجهاز التروس والمفاتيح وكل ما يلمس قبل تسليم السيارة، وسادساً، الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات من قبل العاملين والتقيد بها في جميع الأوقات، وسابعاً وجوب تغطية مقعد السيارة وعجلة القيادة بغطاء واق، وثامناً إلزامية تغيير القفازات وتعقيم الأيدي، وتاسعاً على موظف خدمة الصف فتح مكيف السيارة لبعض الوقت، وعاشراً التنظيف والتعقيم المستمر لكل موقع خدمة صف للسيارات، و11 تشجيع الزوار على استخدام أنظمة الدفع الإلكترونية، و12 وجوب تعقيم أجهزة الدفع الذكية قبل وبعد تقديمها، و13 إجراء التعقيم بالبخار اليومي.

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