ملتزمون بخطط نشر خدمات الجيل الخامس

قطاعات وبرامج

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1العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات2التكنولوجيا الزراعية، بما في ذلك الزراعة الذكية3الطاقة المتجددة ومواصلات تتواءم مع المدن الهيدروجينية4تدوير الموارد5المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة6النفط والغاز7البنية التحتية، بما يشمل مشاريع وتكنولوجيا تحلية المياه8الرعاية الصحية والخدمات الطبية بما يشمل الاستجابة لـ«كوفيد 19»9التعليم والسياحة والملكية الفكرية خاصة براءات الاختراع١٠تعزيز قنوات التعاون الحكومي والتعامل مع آثار الجائحة على الاقتصاد.

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