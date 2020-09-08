«موديز» تُكمِل مراجعة تصنيفات «ديوا» و«طاقة» و«تبريد» الدورية

المصدر: دبي- سيد صالح

أعلنت أمس مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين «موديز» عن إتمام مراجعتها الدورية لتصنيفها الائتماني لكلٍ من هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، والشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد».

وأصدرت «موديز» ثلاثة تقارير منفصلة لمراجعة تصنيفاتها للكيانات الثلاثة، وأفادت بأن التقارير لا تتضمن أي تصنيفات ائتمانية جديدة لأي من هذه الكيانات.

وفي ما يخص «ديوا»، أفادت «موديز» بأن أحدث تصنيفاتها للقدرة المالية الذاتية لدى الهيئة، وهو «baa2»، يحظى بدعم من المكانة السوقية المتميزة التي تحظى بها الهيئة في قطاعي الكهرباء والمياه المتميزين باستقرارهما في دبي، إلى جانب قاعدة أصولها القوية التي أتاحت لها هامشاً احتياطياً بلغت نسبته 34% في 2019، بالمقارنة بـ30.5% في 2018، فضلاً عن السيولة الهائلة المتوافرة لديها؛ وملفها المالية المتميز.

وفي ما يخص «طاقة»، ذكرت «موديز» أن تقييمها الائتماني الأساسي للشركة، وهو «baa1»، مدعوم بما تتمتع به الشركة من إطار تنظيمي قوي ويتسم بالشفافية في ما يتعلق بضخ وتوزيع الكهرباء والمياه في أبوظبي.

وفي التقرير الخاص بشركة «تبريد»، أكدت «موديز» أن تصنيفها للجدارة الائتمانية للشركة، وهو «Baa3»، يحظى بدعم من المرونة القوية التي تتمتع بها الشركة في ما يتعلق بالتدفقات النقدية، وخاصةً بسبب عقود الشحن ذات الآجال الثابتة الطويلة، وأيضاً انخفاض مستويات المخاطر التشغيلية التي قد تتعرض لها الشركة نتيجة اجتيازها غالبية التكاليف المتغيرة.

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