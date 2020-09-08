شهادة ذهبية للريادة بتصميمات الطاقة والبيئة لـ«أفينيو البوابة» في «دبي المالي العالمي»

المصدر: دبي- البيان

حصل «أفينيو البوابة» في مركز دبي المالي العالمي على الشهادة الذهبية للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة، الصادرة عن مجلس المباني الخضراء الأمريكي ومعهد اعتماد المباني الخضراء.

ويعد نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة نظاماً دولياً يعد الأكثر استخداماً لتصنيف المباني، حيث يوفر إطاراً لتقييم أثر المباني المستدامة وأدائها من خلال الأخذ بعين الاعتبار عدة نقاط منها الصحة، والكفاءة العالية والكفاءة من حيث التكلفة.

ويختص بتصنيف المشاريع التي تتبع أعلى معايير الاستدامة البيئية؛ وتوفير الطاقة والكفاءة المائية؛ والاستخدام الأمثل للمواد والموارد؛ وتوفير بيئة داخلية صحية، ما يسهم في تقليل مستويات ثاني أوكسيد الكربون على الصعيد العالمي.

وحصل «أفينيو البوابة» على الشهادة الذهبية بعد استيفاء كافة الشروط المطلوبة عبر تسعة مقاييس للتميز في مجال البناء، بدءاً من التصميم المتكامل، ووصولاً إلى السلامة الصحية واستخدام المواد. واستطاع المشروع تحقيق هذا الإنجاز بفضل دعم وخبرة شركة «إيه إي إس جي» AESG، الشركة المتخصصة بتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بريادة تصميمات الطاقة والبيئة الخاصة بالمشروع.

ومن خلال مشورة شركة AESG، وبدعم من إدارة المشروع، استطاع «أفينيو البوابة» استيفاء كافة المعايير في جميع الفئات، مما يعكس ريادة وجودة الممارسات المعتمدة في المشروع.

ونجح «أفينيو البوابة»، والذي يمتد على مساحة 286 ألف قدم مربع وبطول إجمالي يبلغ 880 متراً، في تعزيز مكانته ليصبح خلال فترة وجيزة من أكثر الوجهات إقبالاً في دبي، حيث يضم أكثر من 200 علامة تجارية رائدة في مجال تجارة التجزئة والفنون والأزياء والأطعمة والمشروبات.

إضافة إلى مسجد مركز دبي المالي العالمي الكبير. ويشكل «أفينيو البوابة» حلقة وصل تربط جميع المباني الموجودة في المركز المالي عبر مستوى المنصة في كل منها، بداية من مبنى البوابة، وصولاً إلى أبراج سنترال بارك.

وعملت شركة AESG على دمج العديد من الميزات المبتكرة من خلال اختيار الاعتمادات بشكل استراتيجي مع تأثير أكبر على الاستدامة وأقل تأثير على التصميم. وكانت الاعتمادات التي يتم السعي لتحقيقها مثل خفض المياه. وخضع المبنى لعملية تكليف تقييم أساسية للكفاءة والأداء. بالإضافة إلى ذلك، تم تركيب المواد المعاد تدويرها، بما في ذلك الخرسانة والصلب والزجاج لتقليل انبعاثات الكربون.

كما تم تركيب مستشعرات ثاني أكسيد الكربون في الغرف الأكثر إشغالاً لتوفير مصدر هواء نقي. ويجري ري جميع المناظر الطبيعية باستخدام المياه المعاد تدويرها. كما تم تخصيص ممرات للدراجات الهوائية لتمكين السكان والعاملين في المركز المالي من الوصول إلى الوجهة باستخدام دراجاتهم الهوائية. يستفيد الزوار أيضاً من المساحات المفتوحة في الطابق العلوي من المبنى. ونجح «أفينيو البوابة» في تحقيق انخفاض بنسبة 24% في استهلاك الطاقة و55% باستهلاك المياه.

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