جهاز أبوظبي للاستثمار يعيّن أستاذاً بجامعة كورنيل رئيساً عالمياً للأبحاث والتطوير

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن جهاز أبوظبي للاستثمار "أديا"، عن تعيينه ماركوس لوبيز دي برادو الأستاذ في جامعة كورنيل رئيساً عالمياً للأبحاث والتطوير الكمي ليباشر مهامه فوراً من مقره في أبوظبي.

وقال الجهاز في بيان له اليوم الثلاثاء إن "لوبيز دي برادو" سينضم إلى وحدة تم إنشاؤها مؤخرا كجزء من دائرة الاستراتيجية والتخطيط والتي أُسندت إليها مهمة تطبيق منظومة عمل استثماري معتمدة على منهج البحث العلمي ومعززة بقدرات الذكاء الاصطناعي والحوسبة فائقة الأداء.

وأضاف البيان أن خبرة دي برادو تمتد لأكثر من 21 عاما، شغل خلالها عدة مناصب في مجالات استثمارية وأكاديمية وبحثية. وتولى مؤخرا منصب بروفيسور في مجال تعلم الآلة في كلية الهندسة بجامعة كورنيل بالإضافة إلى كونه أحد المؤسسين والرئيس التنفيذي في شركة "ترو بوزيتيف تكنولوجيز"، التي تقوم بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات المالية.

وفي السنوات الأخيرة التحق بزمالة بحثية في مختبر لورنس بيكلي الوطني، حيث أجري أبحاثا في الحوسبة فائقة الأداء.

ويحمل "لوبيز دي برادو"، درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة دي سانتياغو دي كومبوستيلا، وشهادتي دكتوراه في التمويل الكمي من جامعة كومبلوتنسي بمدريد والاقتصاد العالمي من الجامعة الوطنية في مدريد، كما أكمل أبحاث ما بعد الدكتوراه في كل من جامعتي هارفارد وكورنيل.

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